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Instagram для текста. Что такое Threads и как зарегистрироваться

6 июля 2023, 14:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Threads

6 июля компания Meta представила новую соцсеть под названием Threads. Это аналог Twitter, но от Цукерберга, и глава компании заявил, что за первые 7 часов сервис скачали 10 млн раз.

В первые дни популярность новинки точно будет на высоте — самое время разобраться, что такое Threads и как зарегистрироваться.

Что такое Threads 

Новинка от Meta — это буквально клон Twitter, но от Цукерберга. В описании приложения в App Store указывается, что это программа Instagram для текстовых разговоров. Не секрет, что сервис будет тесно связан с соцсетью для фото, ведь разработкой занимались сотрудники Instagram.

— Мы взяли лучшее из Instagram, и расширили это до текста. Это позитивное  творческое пространство для выражения ваших идей, – сообщается в пресс-релизе.

Для пользователей Twitter ничего кардинального нового не будет — можно публиковать текстовые сообщения, добавлять фото и видео, подписываться на других пользователей и комментировать их контент. 

Даже ограничения практически не отличаются — в публикации не может быть больше 500 символов, а видео должно быть не дольше 5 минут.

Функционал Threads

Впрочем, расширенного функционала от Twitter не добавляли — к примеру, нет возможности создавать аудиоконференции, закрепление отдельных публикаций на странице, редактирование постов и добавление в закладки. 

Единственный способ взаимодействия с другими, это репост и комментарии — даже личных сообщений нет. Впрочем, это не случайность — для общения есть Instagram, с которым Threads тесно подвязан.

И ленты актуальных публикаций нет — можно смотреть публикации только от тех, на которых вы подписаны.

Как зарегистрироваться в Threads

Чтобы зарегистрироваться в новой соцсети, ее нужно скачать на телефон — сервис доступен в Google Play и App Store.

После открытия приложения появится кнопка Войти с помощью Instagram. Аккаунт можно сделать как приватным, так и открытым для всех пользователей.

Threads

После этого появится предложение быстро настроить свой аккаунт и синхронизировать контакты с Instgram — можно выбрать конкретных знакомых, или же следить за всеми. 

После этого можно начинать вести свой текстовый блог.

Threads

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