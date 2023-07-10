Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

100 млн за 5 дней: в Threads появился новый рекорд по популярности

10 июля 2023, 14:47
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Threads
Источник: Unsplash

В соцсети Threads появился новый рекорд — количество регистраций достигло отметки в 100 млн всего за 5 дней после запуска. По темпам роста это быстрее, чем сервис с ИИ ChatGPT.

Об этом свидетельствуют данные с сервиса Quiver Quantitative.

Примечательно, что даже хваленый сервис с искусственным интеллектом GhatGPT смог достичь отметки в 100 млн регистраций аж за два месяца. 

На фоне популярности глава Instagram Адам Моссери заявил, что у Meta нет цели полностью заменять Twitter. Упор хотят сделать на обществах с Instagram, которые не нашли себе места в соцсети Илона Маска. Для таких людей преимуществом будет заметное уменьшение негатива внутри сервиса, в отличие от Twitter, где глава компании активно продвигает свободу слова.

 

Post by @mosseri
View on Threads

 

Впрочем, с появлением Threads, сервис Маска теряет популярность. Еще в ноябре 2022 года Илон заявлял, что количество ежедневных пользователей достигает 260 млн, но статистика продолжает падать. 

 

Post by @real_eastdakota
View on Threads

 

Ранее глава Meta Марк Цукерберг заявил, что популярность Threads превысила ожидания, и тенденция держится уже почти неделю.

Читайте также:
СоцсетиГоворят, что украли идею: Twitter угрожает подать в суд на Meta из-за Threads

Теги
Threads Twitter
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь