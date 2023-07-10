В соцсети Threads появился новый рекорд — количество регистраций достигло отметки в 100 млн всего за 5 дней после запуска. По темпам роста это быстрее, чем сервис с ИИ ChatGPT.

Об этом свидетельствуют данные с сервиса Quiver Quantitative.

Примечательно, что даже хваленый сервис с искусственным интеллектом GhatGPT смог достичь отметки в 100 млн регистраций аж за два месяца.

На фоне популярности глава Instagram Адам Моссери заявил, что у Meta нет цели полностью заменять Twitter. Упор хотят сделать на обществах с Instagram, которые не нашли себе места в соцсети Илона Маска. Для таких людей преимуществом будет заметное уменьшение негатива внутри сервиса, в отличие от Twitter, где глава компании активно продвигает свободу слова.

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Впрочем, с появлением Threads, сервис Маска теряет популярность. Еще в ноябре 2022 года Илон заявлял, что количество ежедневных пользователей достигает 260 млн, но статистика продолжает падать.

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Ранее глава Meta Марк Цукерберг заявил, что популярность Threads превысила ожидания, и тенденция держится уже почти неделю.