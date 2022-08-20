Впервые с 1972. NASA назвало возможные места высадки астронавтов на Луну

NASA обнародовало список 13 областей Южного полюса Луны для высадки астронавтов в 2025 году в рамках лунной программы США Artemis (Артемида).
Управление отобрало в качестве возможных мест посадки ракеты Starship HLS следующие области:
- возвышенность рядом с кратером Шеклтон,
- край кратера Фаустини,
- два края кратера Де Герлах,
- хребет, соединяющий кратеры Шеклтон и де Герлах, и прилегающая к нему область,
- кратер Хауорт,
- края кратера Нобиле,
- край кратера Амундсен,
- плато Лейбниц Бета,
- массив де Герлах-Кохера,
- массив Малаперта.
Старт миссии Artemis 3, в ходе которой американские астронавты впервые с 1972 года высадятся на поверхности Земли, запланирован на 2025 год.
Космический корабль Orion с астронавтами на борту будет запущен с помощью ракеты-носителя Space Launch System со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Отделившись от SLS корабль должен выйти на лунную орбиту, где состыкуется с ракетой компании SpaceX Starship HLS. Два члена экипажа перейдут на борт ракеты и совершат посадку на поверхности Луны.
В рамках миссии Artemis 3 астронавты высадятся максимально близко к области вечной тени, выйдут на поверхность Луны, соберут образцы грунта и проведут их научный анализ, чтобы получить данные о глубине залегания, распределении и составе подповерхностных льдов. Миссия на лунной поверхности продлится 6,5 дней.
Что касается отбора мест посадки, учитывались критерии, необходимые для безопасной посадки: рельеф местности, возможность связи с Землей, освещенность и возможности ракеты-носителя Space Launch System (SLS), космического транспортного корабля Orion и модификация ракеты Starship для высадки астронавтов на поверхности Луны и Марсе.
По данным американского космического ведомства, каждая выбранная область имеет площадь около 15×15 км. Все “кандидаты” расположены в пределах шести градусов широты от Южного полюса Луны и обладают различными геологическими особенностями. Ракета для высадки астронавтов Starship HLS сможет прилуниться в одной из них в рамках всех потенциальных вариантов старта миссии Artemis 3.
Южный полюс Луны был выбран из-за нахождения на нем областей вечной тени, которые, по мнению ученых, обладают богатыми залежами ресурсов и неисследованным людьми рельефом.
Источник: NASA
Фото: NASA