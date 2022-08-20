Впервые с 1972. NASA назвало возможные места высадки астронавтов на Луну

NASA обнародовало список 13 областей Южного полюса Луны для высадки астронавтов в 2025 году в рамках лунной программы США Artemis (Артемида).

Управление отобрало в качестве возможных мест посадки ракеты Starship HLS следующие области:

возвышенность рядом с кратером Шеклтон,

край кратера Фаустини,

два края кратера Де Герлах,

хребет, соединяющий кратеры Шеклтон и де Герлах, и прилегающая к нему область,

кратер Хауорт,

края кратера Нобиле,

край кратера Амундсен,

плато Лейбниц Бета,

массив де Герлах-Кохера,

массив Малаперта.

Старт миссии Artemis 3, в ходе которой американские астронавты впервые с 1972 года высадятся на поверхности Земли, запланирован на 2025 год.

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Космический корабль Orion с астронавтами на борту будет запущен с помощью ракеты-носителя Space Launch System со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Отделившись от SLS корабль должен выйти на лунную орбиту, где состыкуется с ракетой компании SpaceX Starship HLS. Два члена экипажа перейдут на борт ракеты и совершат посадку на поверхности Луны.

В рамках миссии Artemis 3 астронавты высадятся максимально близко к области вечной тени, выйдут на поверхность Луны, соберут образцы грунта и проведут их научный анализ, чтобы получить данные о глубине залегания, распределении и составе подповерхностных льдов. Миссия на лунной поверхности продлится 6,5 дней.

Что касается отбора мест посадки, учитывались критерии, необходимые для безопасной посадки: рельеф местности, возможность связи с Землей, освещенность и возможности ракеты-носителя Space Launch System (SLS), космического транспортного корабля Orion и модификация ракеты Starship для высадки астронавтов на поверхности Луны и Марсе.

По данным американского космического ведомства, каждая выбранная область имеет площадь около 15×15 км. Все “кандидаты” расположены в пределах шести градусов широты от Южного полюса Луны и обладают различными геологическими особенностями. Ракета для высадки астронавтов Starship HLS сможет прилуниться в одной из них в рамках всех потенциальных вариантов старта миссии Artemis 3.

Южный полюс Луны был выбран из-за нахождения на нем областей вечной тени, которые, по мнению ученых, обладают богатыми залежами ресурсов и неисследованным людьми рельефом.

Источник: NASA

Фото: NASA