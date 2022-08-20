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Впервые с 1972. NASA назвало возможные места высадки астронавтов на Луну

20 августа 2022, 13:27
Малиновская Ангелина редактор ленты
Луна
Источник: Unsplash Depositphotos Pexels

NASA обнародовало список 13 областей Южного полюса Луны для высадки астронавтов в 2025 году в рамках лунной программы США Artemis (Артемида).

Управление отобрало в качестве возможных мест посадки ракеты Starship HLS следующие области:

  • возвышенность рядом с кратером Шеклтон,
  • край кратера Фаустини,
  • два края кратера Де Герлах,
  • хребет, соединяющий кратеры Шеклтон и де Герлах, и прилегающая к нему область,
  • кратер Хауорт,
  • края кратера Нобиле,
  • край кратера Амундсен,
  • плато Лейбниц Бета,
  • массив де Герлах-Кохера,
  • массив Малаперта.

Старт миссии Artemis 3, в ходе которой американские астронавты впервые с 1972 года высадятся на поверхности Земли, запланирован на 2025 год.

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Космический корабль Orion с астронавтами на борту будет запущен с помощью ракеты-носителя Space Launch System со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Отделившись от SLS корабль должен выйти на лунную орбиту, где состыкуется с ракетой компании SpaceX Starship HLS. Два члена экипажа перейдут на борт ракеты и совершат посадку на поверхности Луны.

луна

В рамках миссии Artemis 3 астронавты высадятся максимально близко к области вечной тени, выйдут на поверхность Луны, соберут образцы грунта и проведут их научный анализ, чтобы получить данные о глубине залегания, распределении и составе подповерхностных льдов. Миссия на лунной поверхности продлится 6,5 дней.

Здесь показан рендеринг 13 возможных мест посадки для Artemis III. Размер каждого региона составляет примерно 9,3 на 9,3 мили (15 на 15 километров).

Что касается отбора мест посадки, учитывались критерии, необходимые для безопасной посадки: рельеф местности, возможность связи с Землей, освещенность и возможности ракеты-носителя Space Launch System (SLS), космического транспортного корабля Orion и модификация ракеты Starship для высадки астронавтов на поверхности Луны и Марсе.

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По данным американского космического ведомства, каждая выбранная область имеет площадь около 15×15 км. Все “кандидаты” расположены в пределах шести градусов широты от Южного полюса Луны и обладают различными геологическими особенностями. Ракета для высадки астронавтов Starship HLS сможет прилуниться в одной из них в рамках всех потенциальных вариантов старта миссии Artemis 3.

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Южный полюс Луны был выбран из-за нахождения на нем областей вечной тени, которые, по мнению ученых, обладают богатыми залежами ресурсов и неисследованным людьми рельефом.

Источник: NASA

Фото: NASA

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