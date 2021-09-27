Blue Origin отправит вторую туристическую группу в космос — дата

Компания Blue Origin определилась с датой второго туристического полета в космос. Планируется, что корабль отправится 12 октября.

Прямая трансляция начнется в 16.30 12 октября. Запуск планируется со стартовой площадки в Западном Техасе.

Всего на борту будет четыре члена экипажа. Blue Origin рассекретила имена только двоих. В компании отметили, что об остальных космических туристах расскажут немного позже.

В рамках второго туристического полета членом экипажа стал врач, бывший инженер НАСА, соучредитель Planet Labs Крис Бошюзен, а также — вице-президент по медико-биологических науках и здравоохранении и соучредитель Medidata Глен де Врис.

Первый полет Blue Origin

20 июля ракета Blue Origin совершила успешный полет в космос. Космическому экипажу удалось преодолеть высоту в 107 км и успешно приземлиться на Землю.

Ракета с капсулой New Shepard стартовала с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса. После этого корабль отделился от ракеты-носителя и поднялся на высоту 107 км.

Участники полета провели три-четыре минуты в невесомости, а потом началось снижение.

Затем ракета приземлилась на выдвижных ногах, а вскоре на Землю успешно вернулась и капсула New Shepard, которая спустилась на парашютах.

Максимальная скорость полета 3595 км/ч, а время – 10 м и 10 с.

Источник: Blue Origin