Марсоход NASA Perseverance записал звуки Марса. С помощью микрофонов он зафиксировал звук ветра, хруст поверхности планеты под колесами и жужжание собственных двигателей.

Ровер передал ученым NASA звуковую дорожку длительностью в 5 часов, но агентство сократило данные до 3 минут, чтобы объяснить происхождение каждого записанного звука.

— Как будто действительно находишься на Марсе. Эти микрофоны дадут ученым больше данных о планете, — сказал Батист Шид, планетолог, изучающий данные с микрофонов во Франции.

Первый микрофон расположен возле ходовой части Perseverance, а второй — на самой верхней части ровера. Астрономы также распознали звуки вертолета Ingenuity, который помогает космическому аппарату с навигацией. Он периодически взлетает, чтобы сделать снимки, по которым ученые создают дальнейший маршрут колесного транспорта.

У Perseverance есть две основные задачи во время своей миссии стоимостью $2,7 млрд: поиск признаков жизни на Марсе, а также сбор и хранение десятков образцов для будущего возвращения на Землю.

Напомним, что марсоход уже помог ученым выяснить кучу интересных фактов о красной планете. К примеру, в начале октября он обнаружил следы существования реки и озера на поверхности Марса. Ученые выяснили, что ударный кратер раньше был озером, которое высохло миллиарды лет тому назад.