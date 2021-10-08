Ровер Perseverance от NASA обнаружил следы существования реки и озера на поверхности Марса. Космический аппарат приземлился в ударный кратер Езеро шириной 45 км, и это решение помогло совершить настоящее открытие.

— Марсоход смог решить одну из загадок планеты — этот кратер раньше был озером, — сказал соавтор исследования Бенджамин Вайс, профессор планетных наук в Массачусетском технологическом институте.

По заявлениям ученого, астрономы не могли быть уверены в своей гипотезе, но робот помог ее подтвердить. Исследователи проанализировали снимки, которые сделал марсоход, и теперь аппарат должен взять образцы на определенных участках кратера, где раньше была вода. По заявлениям ученых, Марс высох 3,5 млрд лет назад.

У Perseverance есть две основные задачи во время своей миссии стоимостью $2,7 млрд: поиск признаков жизни на Марсе, а также сбор и хранение десятков образцов для будущего возвращения на Землю. И хотя с первого раза он не смог получить образец камня, вторая попытка оказалась успешной.

Читайте также: Perseverance от NASA добыл первый образец грунта Марса

Сегодня кратер Езеро абсолютно сухой, как и остальная поверхность Марса. Компанию Perseverance составил космический вертолет под названием Ingenuity. Он помогает роверу с навигацией, а также делает актуальные снимки с поверхности планеты.