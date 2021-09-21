В 2023 году космический аппарат NASA Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) приземлится на Южном полюсе Луны. Новый ровер от космического агентства поможет ученым создать карту поверхности, а также приступить к поискам воды и других ресурсов.

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NASA удалось визуализировать путешествие аппарата на тайную сторону спутника Земли.

Аппарат VIPER отправится покорять Луну на ракете компании SpaceX — Falcon-Heavy. Луноход будет изучать одну из самых холодных областей в солнечной системе. Пока данных о тайной стороне Луны мало — ее ранее не исследовали должным образом. Ученые получали малую часть информации с помощью запущенных зондов, которые на расстоянии пытались исследовать поверхность Луны.

По данным астрономов NASA, вблизи полюсов Луны находятся лед и другие потенциальные ресурсы. Агентство выбрало именно западный край кратера Нобиле для расположения лунохода из-за близко расположенных мест, которые имеют научную ценность.

Кратер Нобиле образовался в результате столкновения с другим меньшим небесным телом и почти постоянно покрыт тенями — ученые уверенны, что на поверхности кратера может быть лед.

Напомним, что NASA изучает и другие космические тела — речь идет о Марсе, на котором прямо сейчас работает ровер Perseverance. В начале сентября марсоходу удалось собрать образцы со скалы, размещенной на поверхности Красной планеты.