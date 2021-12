Самый мощный в мире космический телескоп Джеймса Уэбба начал разворачиваться в космосе. Он успешно открыл оба поддона для защиты от Солнца.

Об этом заявило космическое агентство NASA в Twitter. Известно, что раскладывание обоих паллетов заняло около 38 минут, но на подготовку к этому шагу ушло несколько часов. Так, астрономы измеряли температуру конструкции, фиксировали положение телескопа к Солнцу, активировали механизмы запуска, а также проверяли фиксацию поддонов.

✅ Right now, we just successfully completed the first step: unfolding the forward sunshield pallet. Think of Webb’s pallets as a cake stand that will hold 5 layers of sunshield — the cake’s layers, if you will. ????

Но это еще не все — процесс развертывания телескопа только начинается. Уже 2 января космический аппарат перейдет ко второй фазе — открытие солнцезащитных экранов.

Our telescope is blooming like a flower in space! This marks the start of a major phase to #UnfoldTheUniverse: our sunshield deployment. First, what is our sunshield?

5️⃣ layers

???? Opens to the size of a tennis court

????️ Protects Webb’s optics from the Sunhttps://t.co/tTGIWqFAz8 pic.twitter.com/jRgd8a4sT1

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 28, 2021