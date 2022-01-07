45-й президент США Дональд Трамп объявил дату запуска своей социальной сети, которая будет называться Truth Social, что в переводе означает социальная правда.

Платформа Трампа начнет свою работу уже очень скоро — 21 февраля. Именно в этот день американцы отмечают Президентский день. Стоит отметить, что соцсеть Truth Social уже доступна к предварительному заказу в App Store.

Truth Social некая альтернатива Twitter и предлагает функции, позволяющие следить за другими людьми, делиться фотографиями, оставлять короткие сообщения, а также отслеживать злободневные темы. Сами мини-послания будут называться “правда”.

Запуск приложения состоится ровно через 13 месяцев после того, как Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа.

— Вскоре я с радостью опубликую свою первую правду на Truth Social. Trump Media & Technology Group (TMTG) была основана с целью дать голос всем. Я очень рад вскоре начать делиться своими мыслями о Social и бороться с Big Tech (крупными технологических компаниями, такими как Google, Facebook, Apple), – сказал Дональд Трамп.

В октябре 2021 года стало известно, что Дональд Трамп собирается запустить собственную соцсеть, которая позволит ему вновь делиться своими мыслями. Пока что у политика такой возможности нет, поскольку его аккаунты были заблокированы после событий 6 января 2021 года.

Тогда Трамп опубликовал пост, который расценили как призыв к штурму Конгресса. Впоследствии сторонники Трампа ворвались в Капитолий для того, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов в США.