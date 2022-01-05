Сервис TikTok тестирует возможность репостов для распространения видео. Аналогичную функцию можно увидеть в соцсети Twitter.

Так, пользователи смогут делиться роликами в личных сообщениях, в других приложениях, и даже с помощью электронной почты и SMS. Кнопка уже доступна для тех, кто участвует в бета-тесте сервиса.

Правда, пока есть ограничения по функционалу — репостить можно только те видео, которые доступны на странице Рекомендуем.

Если скопировать ролик в самом приложении, то он не будет отображаться в списке видео на странице пользователя — контент смогут увидеть только ваши подписчики в разделе Рекомендуем.

— Мы всегда думаем о новых способах принести пользу нашему сообществу, — заявили представители TikTok.

Не секрет, что популярность сервиса продолжает стремительно расти. Так, в 2021 году TikTok обогнал Google по посещаемости. Ранее китайская частная холдинговая интернет-компания ByteDance Ltd., которой принадлежит TikTok сообщала, что количество ежемесячно активных пользователей превысило 1 млрд.

В сервисе каждый желающий может создать короткое видео, добавив звуковое сопровождение от популярных музыкантов. Так, в 2021 году пользователи TikTok использовали творчество Masked Wolf – Astronaut In The Ocean, а также победителей Евровидения 2021 группы Maneskin.