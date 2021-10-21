45-й президент США Дональд Трамп запускает собственную социальную сеть, которая будет называться Truth Social, что в переводе означает социальная правда.

Соцсеть запустят уже в ноябре, однако пока что только для тестирования. Полноценно Truth Social заработает в начале следующего года.

Новая платформа даст возможность Дональду Трампу вновь делиться своими мыслями, поскольку в данный момент у политика такой возможности нет.

Дело в том, что аккаунты 45-го президента США в популярных соцсетях, таких как Facebook и Twitter, заблокировали в январе, а именно, после событий 6 числа.

Тогда он опубликовал пост, который расценили как призыв к штурму Конгресса. Впоследствии сторонники Трампа ворвались в Капитолий для того, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов в США.

В результате полиция застрелила демонстрантку, также погиб сотрудник правоохранительных органов Капитолия. В общей сложности, пять человек лишились жизни.

Ранее мы писали, что Facebook планирует провести ребрендинг и изменить свое имя. Так, новое название будет отражать концепцию метавселенной.

О изменениях глава Facebook Марк Цукерберг планирует рассказать 28 октября во время ежегодной конференции.

Предполагается, что новое название будет связано с Horizon — технологией дополненной реальности.