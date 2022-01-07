45-й президент США Дональд Трамп оголосив дату запуску своєї соціальної мережі, яка називатиметься Truth Social, що в перекладі означає соціальна правда.

Платформа Трампа розпочне свою роботу вже дуже скоро – 21 лютого. Саме цього дня американці відзначають Президентський день. Варто зазначити, що соцмережа Truth Social вже доступна до попереднього замовлення в App Store.

Truth Social альтернатива Twitter і пропонує функції, що дозволяють стежити за іншими людьми, ділитися фотографіями, залишати короткі повідомлення, а також відстежувати злісні теми. Самі міні-послання називатимуться “правда”.

Запуск програми відбудеться рівно через 13 місяців після того, як Facebook і Twitter заблокували акаунти Дональда Трампа.

– Незабаром я опублікую свою першу правду на Truth Social. Trump Media & Technology Group (TMTG) була заснована з метою дати право голоса всім. Я дуже радий невдовзі почати ділитися своїми думками про Social і боротися з Big Tech (великими технологічними компаніями, такими як Google, Facebook, Apple), – сказав Дональд Трамп.

У жовтні 2021 року стало відомо, що Дональд Трамп планує запустити власну соцмережу, яка дозволить йому знову ділитися своїми думками. Поки що політик такої можливості не має, оскільки його акаунти були заблоковані після подій 6 січня 2021 року.

Тоді Трамп опублікував пост, який розцінили як заклик до штурму Конгресу. Згодом прихильники Трампа увірвалися в Капітолій для того, щоб завадити затвердженню підсумків президентських виборів у США.