Twitter начал борьбу с фейками и аккаунтами ХАМАС на фоне возможной блокировки соцсети в ЕС. Компании пришлось действовать быстро, поскольку ему дали всего сутки на решение проблем.

Так, об изменениях в Twitter заявила генеральный директор компании Линда Яккарино — она подчеркнула, что компания перераспределила ресурсы, чтобы быстро реагировать на различные ситуации.

Everyday we’re reminded of our global responsibility to protect the public conversation by ensuring everyone has access to real-time information and safeguarding the platform for all our users. In response to the recent terrorist attack on Israel by Hamas, we’ve redistributed… https://t.co/VR2rsK0J9K

— Linda Yaccarino (@lindayaX) October 12, 2023