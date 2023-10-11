Американский миллиардер Илон Маск угрожал сжечь офис студии Warner Bros., если создатели Аквамена 2 примут решение об увольнении актрисы Эмбер Херд.

Как сообщает Variety, создатели картины хотели уволить актрису прямо в процессе съемок и полностью вырезать уже готовые сцены с ней.

По словам источников в студии, такое решение приняли из-за того, что Херд плохо смотрелась в кадре с исполнителем главной роли Джейсоном Момоа.

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Когда о возможном увольнении актрисы узнал Илон Маск, он направил через своих адвокатов письмо в Warner Bros. Бизнесмен буквально угрожал сжечь офис студии дотла.

Под давлением команда решила доснять фильм с актрисой, хоть и сократить количество сцен с ней.

Недавно мы сообщали, что Эмбер Херд засветилась в первом официальном трейлере ленты Аквамен и потерянное королевство (Aquaman and the Lost Kingdom).

Премьера фильма запланирована на 20 декабря 2023 года.