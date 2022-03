Киберспорт исчез из России — профессиональные игроки страны-агрессора остались без работы, а обычные геймеры отрезаны от мирового игрового сообщества.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, свои ограничения для жителей России ограничили крупные игровые компании — Ubisoft, EA Games, Epic Games, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red, Microsoft и Amazon. Все эти корпорации — флагманы на мировом рынке видеоигр.

Так, теперь в РФ недоступны такие игры — Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six, Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft, Cyberpunk 2077, Ведьмак, New World, и даже Minecraft.

Крупнейшие библиотеки с играми Steam и GOG и Epic Games перестали обрабатывать платежи из России — теперь популярные зарубежные проекты не купить.

Аналогично и с киберспортом — WePlay Esports исключила пользователей из страны-агрессора из турнирной платформы, а крупное мероприятие Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 будет недоступным на русском языке. Elisa Esports также отказался от сотрудничества с российскими командами по CS:GO.

Даже будущие игры не будут доступными для РФ — речь идет о гоночном симуляторе Gran Turismo 7 от Sony.

Украинская мультиигровая команда NAVI отказалась от сотрудничества с российскими командами RuHub, VirtusPro, CybersportRu та Epic Esports Events.