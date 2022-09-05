Космический телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал две спиральные галактики, которые называются SDSS J115331 и LEDA 2073461. Они находятся на расстоянии более миллиарда световых лет от Земли.

Несмотря на то, что на изображении кажется будто галактики сталкиваются, на самом деле они не взаимодействуют. А такое расположение является случайным.

Этот снимок является одним из многих наблюдений телескопа в рамках проекта Galaxy Zoo. Он состоит в том, что группы из сотен тысяч добровольцев занимаются классификацией галактик.

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В ходе первоначального проекта Galaxy Zoo добровольцы обнаружили целый ряд странных и удивительных галактик, таких как необычные спиральные галактики с тремя рукавами и галактики со сталкивающимися кольцами.