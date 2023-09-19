Илон Маск анонсировал платную подписку в соцсети X (Twitter). По словам миллиардера, это поможет бороться с огромным количеством ботов внутри сервиса.

О своих планах глава соцсети заявил во время беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Так, речь идет о небольшой ежемесячной плате, которая коснется всех пользователей. Впрочем, конкретных цифр он так и не назвал — не исключено, что для разных стран сумма может отличаться.

Вполне возможно, что ради этого добавятся новые функции, чтобы подтолкнуть пользователей к оплате услуг.

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Во время общения с чиновником, Маск также поделился свежей статистикой X — в настоящее время количество активных ежемесячных пользователей достигло отметки в 550 млн, и они генерируют 100-200 млн сообщений и публикаций в день.

Правда, сколько из 550 млн аккаунтов являются “живыми” — неизвестно. По мнению миллиардера, платная подписка поможет отделить реальных пользователей от ботов, которых трудно различить на просторах сервиса.

Напомним, что ранее Маск обещал компенсацию всем пользователям Twitter, которые пострадали от активности в соцсети. К примеру, некоторые компании могут уволить за лайки или репосты различного контента.