Імпортовані зі США iPhone 14 не працюють повноцінно в Росії. Пристрої не можуть отримати сигнал від локальних операторів зв’язку, через що смартфон не здатний приймати дзвінки та відправляти повідомлення.

За словами російських ЗМІ, проблема спостерігається з пристроями, призначеними для американського ринку – лінійка iPhone 14 стала першою, яка не має звичайного слота для SIM-картки. Apple просуває eSIM технологію, яка вже активно використовується у всьому світі, включаючи Україну.

Щоправда, в Росії чомусь оператори не можуть налаштувати роботу з iPhone 14, хоча вони працюють з eSIM. І хоча представники місцевих мереж пообіцяли розв’язати цю проблему найближчими днями, власники абсолютно нових флагманів не можуть повністю використовувати пристрої.

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Однак проблеми в iPhone 14 були виявлені не лише мешканцями Росії – власники топових моделей Pro Max повідомляють, що камера у додатках Instagram та Tiktok працює несправно, створюючи вібрації для стабілізації зображення. Надмірне тремтіння може вивести з ладу смартфон, а в Apple ще не коментували проблему.

Навіть ремонт iPhone 14 помітно здорожчав – користувачам доведеться зіткнутися з заміною акумулятора. Ціна цієї послуги зросла на $30 – до $99.