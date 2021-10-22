Умные часы Apple Watch 7 показали публике еще в сентябре, но только сейчас они появились в продаже. Эксперты из iFixit вместе с бывшими инженерами Apple оценили аксессуар на ремонтопригодность.

Энтузиасты отметили, что компоненты и их расположение не отличаются от деталей прошлогодней модели.

Apple зафиксировала дисплей с помощью клея — для его снятия нужно разогреть вещество. Новая 45-миллиметровая версия имеет немного большую батарею на 309 мАч, а 44-миллиметровые Apple Watch 6 имеют батарею на 303,8 мАч.

По мнению экспертов, часы не получили увеличения времени работы — и хотя аккумулятор увеличили в размерах, яркость дисплея использует больше заряда.

Главные изменения коснулись дисплея. Именно производство экранов повлияло на перенос начала продаж.

Энтузиастам также удалось заменить батарею Watch 7 на аккумулятор от прошлогодней модели — это не повлияло на работоспособность устройства.

Компания iFixit оценила ремонтопригодность часов на 6 из 10, поскольку разобрать Apple Watch не так-то просто. Увидеть весь процесс разборки можно на видео компании.

Напомним, что эксперты также оценили и iPhone 13, который разобрали ради тестов. Apple заметно упростила сам процесс сборки — внутри разместили 18 компонентов, и все они надежно закреплены 73 винтами. Предшественник прятал в себе 29 компонентов.

Фото: iFixit