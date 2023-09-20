Обновление iOS 17 заметно разряжает флагманские iPhone. Подобные проблемы замечают на всех современных моделях смартфонов от Apple.

Об этом заявили эксперты из AppleInsider, которые утверждают, что это нормальное явление — скоро проблему исправят. Все дело в том, что долгожданная iOS 17 только в средине сентября стала доступна на миллионах смартфонов. И хотя она была представлена летом 2023-го, у компании не было возможности проверить работоспособность на сотнях тысяч смартфонах.

Традиционно в первые дни после выхода новой ОС Apple получает множество жалоб о быстром расходе заряда смартфона. Причина проблемы — программа для поиска Spotlight индексирует все файлы на iPhone. Это необходимо для корректной работы сервисов смартфона.

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Переиндексация данных может занять много времени, а телефон при этом будет работать медленнее. Дополнительная “невидимая” нагрузка на процессор повлечет за собой разрядку смартфона.

Как только новая база данных будет создана, нагрузка на устройство снизится. Эксперты утверждают, что индексация может занять неделю, но в большинстве случаев — не больше нескольких дней.

Ускорить работу Spotlight невозможно. Как правило, владельцам iPhone остается только ждать.

Напомним, что на Фактах ICTV есть подробная инструкция, как установить iOS 17 на iPhone. С ее помощью можно обновить операционную систему на современном телефоне и получить доступ к новым функциям.