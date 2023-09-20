Оновлення iOS 17 помітно розряджає флагманські iPhone. Подібні проблеми помічаються на всіх сучасних моделях смартфонів від Apple.

Про це заявили експерти з AppleInsider, які стверджують, що це нормальне явище – скоро проблему виправлять. Річ у тім, що довгоочікувана iOS 17 тільки в середині вересня стала доступна на мільйонах смартфонів. І хоча вона була представлена влітку 2023 року, у компанії не було можливості перевірити працездатність на сотнях тисяч смартфонах.

Традиційно, у перші дні після виходу нової ОС, Apple отримує безліч скарг про швидку витрату заряду смартфона. Причина проблеми – програма для пошуку Spotlight індексує всі файли на iPhone. Це необхідно для коректної роботи сервісів смартфона.

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Переіндексація даних може зайняти багато часу, а телефон при цьому працюватиме повільніше. Додаткове “невидиме” навантаження на процесор спричинить розрядку смартфона.

Щойно нову базу даних буде створено, навантаження на пристрій знизиться. Експерти стверджують, що процес індексації може зайняти тиждень, але в більшості випадків – не більше кількох днів.

Прискорити роботу Spotlight неможливо. Як правило, власникам iPhone залишається тільки чекати.

Нагадаємо, що на Фактах ICTV є докладна інструкція як встановити iOS 17 на iPhone. З її допомогою можна оновити операційну систему на сучасному телефоні та отримати доступ до нових функцій.