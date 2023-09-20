18 сентября к скачивания стала доступна новая операционная система от Apple для линейки iPhone — iOS 17. В ней представлено ряд новых функций и улучшений.
Факты ICTV решили вам рассказать, на какие iPhone можно установить iOS 17, а также поделиться инструкцией, как обновить операционную систему.
Какие iPhone поддерживают iOS 17
Новую версию операционной системы получат модели смартфонов, начиная с iPhone SE и iPhone XR. Не получится установить iOS 17 у пользователей iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X — первом телефоне от яблока с Face ID.
Новые модели iPhone 15 уже идут с iOS 17.
На какие модели iPhone можно установить iOS 17:
- iPhone 15,
- iPhone 15 Plus,
- iPhone 15 Pro, Pro Max.
- iPhone 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Plus,
- iPhone 13 Pro ,13 Pro Max,
- iPhone 13, 13 mini,
- iPhone 12 Pro, 12 Pro max
- iPhone 12, 12 mini
- iPhone 11 Pro, 11 Pro Max,
- iPhone 11,
- iPhone SE 3,
- iPhone XR,
- iPhone XS, XS Max.
Как установить iOS 17 — инструкция
Установить iOS 17 достаточно просто. Для этого вам понадобиться ваш iPhone.
- Откройте Настройки на iPhone.
- Найдите раздел Основное.
- Выберите Обновление программного обеспечения (Обновление ПО).
- Подождите, пока система обнаружит новую прошивку, нажмите кнопку Загрузить.
- После того, как iOS 17 загрузится на ваш iPhone, нажмите Установить.
Также вы можете в этом же разделе включить функция автообновления. Таким образом ваш iPhone будет сам устанавливать новые или доработанные операционные системы.