18 сентября к скачивания стала доступна новая операционная система от Apple для линейки iPhone — iOS 17. В ней представлено ряд новых функций и улучшений.

Факты ICTV решили вам рассказать, на какие iPhone можно установить iOS 17, а также поделиться инструкцией, как обновить операционную систему.

Какие iPhone поддерживают iOS 17

Новую версию операционной системы получат модели смартфонов, начиная с iPhone SE и iPhone XR. Не получится установить iOS 17 у пользователей iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X — первом телефоне от яблока с Face ID.

Сейчас смотрят

Новые модели iPhone 15 уже идут с iOS 17.

На какие модели iPhone можно установить iOS 17:

iPhone 15,

iPhone 15 Plus,

iPhone 15 Pro, Pro Max.

iPhone 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus,

iPhone 13 Pro ,13 Pro Max,

iPhone 13, 13 mini,

iPhone 12 Pro, 12 Pro max

iPhone 12, 12 mini

iPhone 11 Pro, 11 Pro Max,

iPhone 11,

iPhone SE 3,

iPhone XR,

iPhone XS, XS Max.

Как установить iOS 17 — инструкция

Установить iOS 17 достаточно просто. Для этого вам понадобиться ваш iPhone.

Откройте Настройки на iPhone. Найдите раздел Основное. Выберите Обновление программного обеспечения (Обновление ПО). Подождите, пока система обнаружит новую прошивку, нажмите кнопку Загрузить. После того, как iOS 17 загрузится на ваш iPhone, нажмите Установить.

Также вы можете в этом же разделе включить функция автообновления. Таким образом ваш iPhone будет сам устанавливать новые или доработанные операционные системы.