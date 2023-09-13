Компания Apple представила адаптер для зарядки новых iPhone 15 за $29 (около 1050 грн). С помощью небольшого аксессуара можно заряжать смартфон с USB Type-C с помощью кабеля Lightning.

Так, продажи открыты на сайте Apple — новинку можно было приобрести сразу после презентации iPhone 15, который оснастили новой зарядкой. Примечательно, что $29 — это огромная цена на просто адаптер, многие бренды продают полноценные кабели USB Type-C в разы дешевле, и для них не нужны переходники. Новинка понадобится тем, кто уже имел iPhone с зарядкой Lightning и хочет приобрести новинку.

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И хотя аксессуары уже доступны к продаже, заказать новые смартфоны компании можно будет уже с 22 сентября.

Напомним, что Apple представила обновленные AirPods — наушники не изменились, но вот кейс получил зарядку Type-C. Теперь технология Lightning ушла в прошлое, ведь у нее был ряд недостатков, да и в Европе изменились правила касательно электроники.

Однако, на презентации 12 сентября были представлены не только наушники и телефоны — были заметно обновлены часы, и это касается даже Watch Ultra 2. Что показали на презентации Apple 2023 — читайте на Фактах ICTV.