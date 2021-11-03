Компания Netflix запустила отдельный раздел с играми для смартфонов на Android уже 3 ноября. И хотя список проектов ограниченный, в нем не будет платных дополнений и рекламы.

О своих планах выйти на рынок мобильных игр компания заявила еще в июле — корпорация хочет предлагать своим пользователям не только фильмы и сериалы. В список доступных проектов попали как казуальные игры, так программы в сеттинге Очень странные дела.

Полный список доступных игр:

Stranger Things: 1984 — 2D-платформер с пиксельной графикой по мотивам сериала Очень странные дела;

Stranger Things 3: The Game — продолжение предыдущей игры, но с кооперативом и огромным количеством персонажей;

Card Blast — обычная карточная игра на составление выигрышных комбинаций;

Shooting Hoops — игра, основанная на физике, в которой нужно загнать мяч в корзину;

Teeter Up — казуальная игра, где нужно метко направить мяч в лунку.

Netflix не стала самостоятельно разрабатывать эти проекты — еще в сентябре сервис приобрел разработчика игр Night School Studio, которые и будут заниматься этим направлением в компании.

Чтобы оценить новинки от компании, нужно зайти в приложение Netflix и нажать на новую вкладку Игры. После этого пользователей перенаправят в магазин Google Play для скачивания файлов на устройство. Правда, для входа в игры потребуется учетная запись Netflix.

Компания не указала сроки появления проектов на iOS-устрйоствах, но планирует это сделать в ближайшее время.