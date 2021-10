В октябре компания Google представила обновленную линейку своих смартфонов — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. В Европе флагманы появятся в продаже уже 28 октября, но в Украине купить гаджет практически невозможно.

Факты ICTV узнали у эксперта по развитию инновационных категорий Ивана Касянюка, почему не стоит надеяться на появление Google Pixel 6 в магазинах Украины.

По данным аналитиков из IDC, за четыре года существования смартфонов Pixel (с 2016 года) Google продала всего 18,7 млн телефонов, и доля рынка компании составляет не больше 1%. Для сравнения, за аналогичный период Samsung и Apple продали 1,7 млрд и 1,1 млрд смартфонов соответственно.

I look forward to @Google‘s event today. It needs to pull something interesting to improve its smartphone share. Shipments have been growing, but share under 1%. Over 18.7m units shipped. To put it in perspective, @Apple shipped 1.1B & @Samsung 1.7B in same period #LaunchNightIn pic.twitter.com/Q9dwSfYkI4

