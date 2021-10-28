В октябре компания Google представила обновленную линейку своих смартфонов — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. В Европе флагманы появятся в продаже уже 28 октября, но в Украине купить гаджет практически невозможно.

Факты ICTV узнали у эксперта по развитию инновационных категорий Ивана Касянюка, почему не стоит надеяться на появление Google Pixel 6 в магазинах Украины.

— Украинский рынок смартфонов — большой, даже по меркам Европы, но Pixel — модель для любителей. Смартфоны Google не пользуются огромным спросом даже на тех рынках, где он есть, — заявил эксперт.

По данным аналитиков из IDC, за четыре года существования смартфонов Pixel (с 2016 года) Google продала всего 18,7 млн телефонов, и доля рынка компании составляет не больше 1%. Для сравнения, за аналогичный период Samsung и Apple продали 1,7 млрд и 1,1 млрд смартфонов соответственно.

I look forward to @Google‘s event today. It needs to pull something interesting to improve its smartphone share. Shipments have been growing, but share under 1%. Over 18.7m units shipped. To put it in perspective, @Apple shipped 1.1B & @Samsung 1.7B in same period #LaunchNightIn pic.twitter.com/Q9dwSfYkI4 — Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) September 30, 2020

Эксперт также рассказал, почему Google не хочет открывать свои собственные магазины на территории нашей страны.

— Потенциальная доля смартфонов Pixel на украинском рынке не перекроет издержки на открытие представительства в нашей стране, — уверяет Иван.

По мнению эксперта, у наших фанатов смартфонов поисковика все же есть шанс купить устройство в Украине.

— Стоит надеяться на крупных дистрибьюторов техники, которые смогут взять риски на себя, как, например, с OnePlus или Realme, — добавил специалист.

По данным Ивана, украинцы очень консервативны в выборе смартфонов. Покупатели зачастую предпочитают приобретать обновленную версию тех устройств, которыми они уже пользовались.

Главной особенностью Google Pixel 6 является наличие процессора Tensor, производством которого занималась Google. Помимо чипсета, весь модельный ряд смартфонов поисковика отличается уникальной камерой — смартфоны умеют качественно обрабатывать сделанные снимки.

И хотя у линейки Pixel есть почитатели, их количество слишком мало в Украине.

Цены на смартфоны также вызывают вопросы — за Pixel 6 попросят от $599, а за Pro версию — от $899.

И если камеры действительно качественно снимают, то у процессора есть некоторые недостатки.

На днях эксперты обнаружили показатели мощности процессора Google Tensor в тесте GeekBench и сравнили итоги с устройствами Apple. Как оказалось, Google Pixel 6 Pro не смог превзойти даже iPhone XS Max 2018 года. Смартфон от поисковика получил 1012 и 2760 баллов, а устройство от Apple — 1117 баллов и 2932 балла.

Google Pixel 6 Pro (2021) vs iPhone XS Max (2018) Geekbench result

No comment???? pic.twitter.com/a11E4EqAhQ — S Pain????️ is busy irl (@9lekt) October 24, 2021

В остальном — смартфоны Pixel ничем не отличаются от устройств конкурентов, которые доступны на полках магазинов в Украине по более привлекательным ценам.