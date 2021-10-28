В октябре компания Google представила обновленную линейку своих смартфонов — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. В Европе флагманы появятся в продаже уже 28 октября, но в Украине купить гаджет практически невозможно.
Факты ICTV узнали у эксперта по развитию инновационных категорий Ивана Касянюка, почему не стоит надеяться на появление Google Pixel 6 в магазинах Украины.
— Украинский рынок смартфонов — большой, даже по меркам Европы, но Pixel — модель для любителей. Смартфоны Google не пользуются огромным спросом даже на тех рынках, где он есть, — заявил эксперт.
По данным аналитиков из IDC, за четыре года существования смартфонов Pixel (с 2016 года) Google продала всего 18,7 млн телефонов, и доля рынка компании составляет не больше 1%. Для сравнения, за аналогичный период Samsung и Apple продали 1,7 млрд и 1,1 млрд смартфонов соответственно.
I look forward to @Google‘s event today. It needs to pull something interesting to improve its smartphone share. Shipments have been growing, but share under 1%. Over 18.7m units shipped. To put it in perspective, @Apple shipped 1.1B & @Samsung 1.7B in same period #LaunchNightIn pic.twitter.com/Q9dwSfYkI4
— Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) September 30, 2020
Эксперт также рассказал, почему Google не хочет открывать свои собственные магазины на территории нашей страны.
— Потенциальная доля смартфонов Pixel на украинском рынке не перекроет издержки на открытие представительства в нашей стране, — уверяет Иван.
По мнению эксперта, у наших фанатов смартфонов поисковика все же есть шанс купить устройство в Украине.
— Стоит надеяться на крупных дистрибьюторов техники, которые смогут взять риски на себя, как, например, с OnePlus или Realme, — добавил специалист.
По данным Ивана, украинцы очень консервативны в выборе смартфонов. Покупатели зачастую предпочитают приобретать обновленную версию тех устройств, которыми они уже пользовались.
Главной особенностью Google Pixel 6 является наличие процессора Tensor, производством которого занималась Google. Помимо чипсета, весь модельный ряд смартфонов поисковика отличается уникальной камерой — смартфоны умеют качественно обрабатывать сделанные снимки.
И хотя у линейки Pixel есть почитатели, их количество слишком мало в Украине.
Цены на смартфоны также вызывают вопросы — за Pixel 6 попросят от $599, а за Pro версию — от $899.
И если камеры действительно качественно снимают, то у процессора есть некоторые недостатки.
На днях эксперты обнаружили показатели мощности процессора Google Tensor в тесте GeekBench и сравнили итоги с устройствами Apple. Как оказалось, Google Pixel 6 Pro не смог превзойти даже iPhone XS Max 2018 года. Смартфон от поисковика получил 1012 и 2760 баллов, а устройство от Apple — 1117 баллов и 2932 балла.
Google Pixel 6 Pro (2021) vs iPhone XS Max (2018) Geekbench result
No comment???? pic.twitter.com/a11E4EqAhQ
— S Pain????️ is busy irl (@9lekt) October 24, 2021
В остальном — смартфоны Pixel ничем не отличаются от устройств конкурентов, которые доступны на полках магазинов в Украине по более привлекательным ценам.