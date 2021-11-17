Компания Meta показала прототип VR-перчаток, которыми можно будет трогать предметы в виртуальной реальности. В будущем, картинку в виртуальном пространстве можно будет не только увидеть, но и потрогать.

Разработкой занимается подразделение Reality Labs, которая представила устройство. Оно выглядит как перчатка, у которой около 15 надувных пластиковых подушечек. Они расположены на пальцах и ладонях. Датчики также отслеживают положение руки и сгибание пальцев, а затем посылают сигнал подушечкам.

Сами пластиковые приводы надуваются, создавая давление на определенные части руки. Создается ощущение, что пользователь касается к предмету и прижимается к нему. Однако реалистичности прибавляет использование VR.

Meta работает над технологией с 2014 года, а в 2015 году представила прототип одного пальца с такой технологией.

Такие технологии — не новинка для человечества. Подобные разработки создавались для военных, но Meta готова вкладывать миллиарды долларов ради создания мета-вселенной, о которой глава компании Марк Цукерберг заявлял во время переименования компании.

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Правда, на рынке перчатка появится нескоро. Нужно улучшить работу устройства — уменьшить размеры и увеличить чувствительность за счет дополнительных приводов.

Не только Meta планирует создать мета-вселенную. Microsoft хочет создать аналогичную систему под названием Mesh. Использовать 3D-аватары можно будет как в трехмерных пространствах, так и в обычных видеоконференциях.