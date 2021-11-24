Участок виртуальной недвижимости в метавселенной Decentraland был продан за рекордную сумму – $2,4 млн. В этом онлайн-проекте пользователи могут посещать разные места от имени своих виртуальных аватаров.

Популярность таких сред в этом году возросла, поскольку пандемия заставила людей проводить больше времени в сети. Чтобы окунуться в виртуальный мир, нужны специальные устройства для реалистичности — VR-очки и специальные пульты.

Отметим, что само понятие метавселенной начало все чаще быть на слуху благодаря изменениям в структуре компании Facebook. В конце октября Марк Цукерберг заявил, что переименовывает корпорацию на Meta. Таким образом создатель соцсети намекнул на активную разработку виртуальной вселенной, где людям больше не придется использовать мессенджеры для общения — они смогут сидеть в одной комнате, хоть и виртуальной.

В отличие от Meta, Decentraland использует технологию блокчейна. Земля и другие объекты в Decentraland продаются в форме невзаимозаменяемых токенов (NFT), которые подтверждают права на собственность. Их также невозможно подделать. Это своего рода паспорт на ту или иную собственность, даже если это картинка или песня.

В Decentraland криптоэнтузиасты покупают землю в качестве инвестиций, используя криптовалюту Decentraland — MANA. За $2,5 млн приобрели часть недвижимости — это сама дорогая покупка на платформе.

Новые владельцы земли заявили, что будут использовать недвижимость проведения цифровых модных мероприятий и продажи виртуальной одежды для аватаров.

Источник: The Block