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Практически не изменился: Apple представила iPhone 14

7 сентября 2022, 21:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone 14

Компания Apple представила iPhone 14 на презентации 7 сентября. Как и ожидалось, публике показали сразу 4 версии: 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14

Как и ожидалось, особых изменений в дизайне не случилось — слегка изменился только вырез экрана. В топовых версиях Pro и Pro Max заметно уменьшили вырез для датчиков и камеры.

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iPhone 14 Pro

Площадь вокруг выреза можно использовать для виджетов.

iPhone 14 pro

Что касается задних камер, линзы будут теперь выпирать еще больше, что понравится далеко не всем.

Как и ожидалось, Apple выпустила новые цветовые решения — iPhone 14 и 14 Plus будут доступны в цветах Midnight (черный), Starlight (белый), синий, красный, бежевый и красный.

iPhone 14

Главные изменения подготовили для версий Pro и Pro Max — топовые модификации получили 48-мегапиксельную основную камеру, а также возможность записи видео в формате 4K.

Базовый iPhone 14 и Plus-версия получила 12-мегапиксельный основной датчик — такой используется в iPhone 13 Pro.

iPhone 14

Все модификации получили улучшенную фронтальную камеру — она сможет снимать в широкоформатном режиме.

iPhone 14

Что касается начинки, Pro-модели оснастили чипсет A16 от Apple. Базовые могут похвастаться прошлогодними A15 от iPhone 13.

A15

Главное изменение — спутниковая связь. С ее помощью можно будет обмениваться сообщениями в тех уголках Земли, где сотовой связи попросту нет.

iPhone 14

Примечательно, что в iPhone 14 для США впервые исчезнет разъем для SIM-карточки. В доступе будут только электронные аналоги eSIM.

В новые флагаманы также добавили режим определения ДТП — смартфон самостоятельно обратиться за помощью в случае аварии.

Pro-версии получили технологию постоянно включенного дисплея. Экран становится менее ярким, но работает на постоянно основе с частотой обновления до 1 Гц.

Ценники на новенькие iPhone уже который год продолжают расти. Топовые модели подорожают в среднем на $100 в сравнении с прошлогодними моделями.

iPhone 14

  • iPhone 14 — $799;
  • iPhone 14 Plus — $899;

Обе модели будут доступными для предзаказа с 9 сентября.

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