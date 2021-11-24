Китайская корпорация Xiaomi в декабре представит сразу два топовых смартфона — Xaiomi 12X и Xiaomi 12X Pro. Размеры базовой модели будут меньше, чем параметры iPhone 7.

Смартфоны будут оснащаться чипсетами Snapdragon 870 и Snapdragon 8 Gen 1.

Известно, что Xaiomi 12X будут позиционировать как компактный флагман — он получит экран с диагональю 6,28 дюйма. Высота и ширина корпуса составят 145,4 и 65,4 мм соответственно. Он будет уже, чем 4,7-дюймовый iPhone 7 (67,1 мм). Благодаря этому, им можно пользоваться одной рукой. Это большая редкость — современные смартфоны на рынке имеют гораздо большие размеры для отображения огромного количества информации.

Правда, его компактность имеет свои недостатки — процессор будет слабее, чем у Xiaomi 12.

У базовой модели будет передовой AMOLED-дисплей разрешением Full HD+. Частота обновления картинки будет топовой для смартфонов — 120 Гц.

Известно, что оба смартфона получат новые датчики камеры на 50 Мп. Правда, о количестве объективов не сообщается.

Если флагманы Xiaomi представят в декабре, то на рынке Китая они появятся уже в январе 2022 года. Будет ли устройство поставляться на рынок Украины — неизвестно.

Конкурент китайской компании Apple также не теряет время зря — корпорация разрешит владельцам iPhone и MacBook ремонтировать свои устройства самостоятельно. Каждый желающий сможет приобрести нужный компонент и с помощью инструкции заменить его на своем гаджете.