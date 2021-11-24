Китайська корпорація Xiaomi у грудні представить відразу два топові смартфони – Xaiomi 12X і Xiaomi 12X Pro. Розміри базової моделі будуть меншими, ніж параметри iPhone 7.

Смартфони оснащуватимуться чіпсетами Snapdragon 870 та Snapdragon 8 Gen 1.

Відомо, що Xaiomi 12X позиціонуватимуть як компактний флагман – він отримає екран з діагоналлю 6,28 дюйма. Висота та ширина корпусу складуть 145,4 та 65,4 мм відповідно. Він буде вже ніж 4,7-дюймовий iPhone 7 (67,1 мм). Завдяки цьому їм можна користуватися однією рукою. Це велика рідкість – сучасні смартфони на ринку мають набагато більші розміри для відображення величезної кількості інформації.

Щоправда, його компактність має свої недоліки – процесор буде слабшим, ніж у Xiaomi 12.

У базовій моделі буде передовий AMOLED-дисплей роздільною здатністю Full HD+. Частота оновлення картинки буде топовою для смартфонів – 120 Гц.

Відомо, що обидва смартфони отримають нові датчики камери на 50 Мп. Щоправда, кількість об’єктивів не повідомляється.

Якщо флагмани Xiaomi представлять у грудні, то на ринку Китаю вони з’являться вже у січні 2022 року. Чи пристрій поставлятиметься на ринок України — невідомо.

Конкурент китайської компанії Apple також не марнує час — корпорація дозволить власникам iPhone і MacBook ремонтувати свої пристрої самостійно. Кожен охочий зможе придбати потрібний компонент та за допомогою інструкції замінити його на своєму гаджеті.