Не только в Instagram: пользователи Facebook пожаловались на сбой

Днем, 4 декабря, пользователи Facebook сообщили о сбое в работе социальной сети.

По данным Downdetector, проблемы в работе приложения наблюдались в течение двух часов после 16.00.

Большая часть пользователей – 87% – сообщала о сбое в работе веб-версии платформы. Также были проблемы со входом в профиль и с работой самого приложения.

Неполадки были зафиксированы в Бельгии, Франции, Монако, Польше и Великобритании. В Украине социальная сеть функционировала в нормальном режиме.

Примерно через два часа после появления первых сообщений проблемы в работе Facebook удалось устранить. Причина сбоя неизвестна.

Параллельно также наблюдались проблемы в работе Instagram. Сбой был также устранен за два часа.

Напомним, аналогичные ситуации с популярными социальными сетями неоднократно возникали в октябре.

За первую неделю дважды пользователи массово жаловались на работу Instagram, Facebook и WhatsApp.

В основном, неполадки ощущались в США, Германии, Великобритании, Франции и в Украине. Причину, как и в этот раз, руководство соцсетей называть не стало.

Источник: Downdetector