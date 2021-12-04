Не только в Instagram: пользователи Facebook пожаловались на сбой

Днем, 4 декабря, пользователи Facebook сообщили о сбое в работе социальной сети.
По данным Downdetector, проблемы в работе приложения наблюдались в течение двух часов после 16.00.
Большая часть пользователей – 87% – сообщала о сбое в работе веб-версии платформы. Также были проблемы со входом в профиль и с работой самого приложения.
Неполадки были зафиксированы в Бельгии, Франции, Монако, Польше и Великобритании. В Украине социальная сеть функционировала в нормальном режиме.
Примерно через два часа после появления первых сообщений проблемы в работе Facebook удалось устранить. Причина сбоя неизвестна.
Параллельно также наблюдались проблемы в работе Instagram. Сбой был также устранен за два часа.
Напомним, аналогичные ситуации с популярными социальными сетями неоднократно возникали в октябре.
За первую неделю дважды пользователи массово жаловались на работу Instagram, Facebook и WhatsApp.
В основном, неполадки ощущались в США, Германии, Великобритании, Франции и в Украине. Причину, как и в этот раз, руководство соцсетей называть не стало.
Источник: Downdetector