Не тільки в Instagram: користувачі Facebook поскаржилися на збій

Вдень, 4 грудня, користувачі Facebook повідомили про збій у роботі соціальної мережі.

За даними Downdetector, проблеми в роботі програми спостерігалися протягом двох годин після 16.00.

Більшість користувачів – 87% – повідомляла про збій у роботі веб-версії платформи. Також були проблеми із входом до профіля та з роботою самого додатка.

Проблеми зафіксовано у Бельгії, Франції, Монако, Польщі та Великій Британії. В Україні соціальна мережа функціонувала у нормальному режимі.

Приблизно через дві години після появи перших повідомлень проблеми у роботі Facebook вдалося усунути. Причина збою невідома.

Паралельно також спостерігалися проблеми у роботі Instagram. Збій також усунули за дві години.

Нагадаємо, аналогічні ситуації із популярними соціальними мережами неодноразово виникали у жовтні.

За перший тиждень двічі користувачі масово скаржилися на роботу Instagram, Facebook та WhatsApp.

Здебільшого неполадки відчувалися в США, Німеччині, Великій Британії, Франції та в Україні. Причину, як і цього разу, керівництво соцмереж називати не стало.

Джерело: Downdetector