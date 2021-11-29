Основатель Twitter Джек Дорси уходит с поста главы компании. Об этом заявил глава соцсети.

В компании не назвали причин смены руководства. Известно, что теперь кресло руководителя займет Параг Агравал, который ранее исполнял обязанности технического директора компании. Примечательно, что после заявления об уходе акции Twitter выросли на 11%.

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

— Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей, — заявил Дорси в заявлении, хотя он не предоставил никаких дополнительных подробностей о причинах такого решения.

Помимо поста главы Twitter, Дорси также управлял собственной компанией Square, которая отвечает за прием и обработку электронных платежей.

Известно, что Джек останется членом совета директоров до истечения срока его полномочий на собрании акционеров 2022 года.

Новому директору Twitter придется выполнить огромное количество обещаний. К примеру, ранее компания пообещала удвоить свой годовой доход в 2023 году. Это планируется сделать с помощью монетизации контента. Пользователи смогут получить доступ к уникальным публикациям, тем самым поддерживая своих кумиров. Функцию уже запустили и активно используются еще с начала лета.

Известно, что Агравал работает в компании на протяжении 9 лет. Он отвечал за использование ИИ и машинного обучения. Скорее всего, это необходимо было для модерации контента с помощью ботов.

Дорси основал Twitter в возрасте 29 лет, но спустя время совет директоров отправил его в отставку за неудачную стратегию. В 2015 он вернулся на пост главы и смог достичь увеличения стоимость акций компании на 85%. Как и многие руководители компаний, он отказался от зарплаты — он получал базовую плату в 38 грн в год.

Дорси нередко удивлял пользователей своей соцсети. В марте он продал свою первую публикацию в Twitter за $2,9 млн. Твит был куплен с использованием криптовалюты Ethereum, конкурента биткойна.