Основатель Twitter Джек Дорси уходит с поста главы компании. Об этом заявил глава соцсети.

В компании не назвали причин смены руководства. Известно, что теперь кресло руководителя займет Параг Агравал, который ранее исполнял обязанности технического директора компании. Примечательно, что после заявления об уходе акции Twitter выросли на 11%.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021