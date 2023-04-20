Ночью с 19 на 20 апреля жители столицы и в Киевской области могли наблюдать загадочные две вспышки, после которых прозвучал грохот. Один из самых вероятных вариантов — это был болид. Правда, до сих пор окончательно не было установлено, что это было. Самое время вспомнить о самых известных случаях падения болида на Землю.

Что такое болид — многие в сети задаются вопросом. Это ярко-красный метеор, который выглядит как огненный шар. Именно это и засняли очевидцы во время инцидента. Космическое тело нагревается в результате трения в атмосфере, ведь скорость падения очень высока. Плотность воздуха затормаживает метеор, создавая вокруг него светящуюся оболочку из газов. Во время падения также можно услышать звук, похожий на гром — именно это и слышали жители Киева и столицы 19 апреля.

Известные болиды, которые падали на Землю

Одно из первых таких космических тел, которые удалось задокументировать, пролетело над Лондоном в 1718 году. Тогда очевидцы заявили, что болид сиял как Солнце.

В 1908 году случилось падение Тунгусского метеорита в Иркутской области РФ. Правда, столкновения с землей так и не произошло — болид взорвался в воздухе.

В 1941 году наблюдали за Катавским болидом, который пролетел на Челябинском. Правда, изучить его не было возможности из-за войны.

Уже в 2002 году удалось запечатлеть падение Витимского болида в Иркутской области. В результате инцидента было повалено леса на 60 кв.км.

В 2013 году над Уралом произошел взрыв метеорита размерами в 17 м и весом в 10 тыс. т. Он взорвался в воздухе, и его небольшие куски упали на землю.

На территории Украины еще не наблюдалось падение подобных болидов — по крайней мере, упоминаний об этом нет.

Напомним, что такое явление имеет логическое объяснение — ежегодно в апреле Землю накрывают метеорные дожди Лириды. В 2023 году это происходит с 15 по 29 апреля, а пик приходится на 21 апреля.