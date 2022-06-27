Украинские полярники показали уникальное природное явление. Над станцией Академик Вернадский в Антарктиде они наблюдали перламутровые облака.

Ученые называют это явление мечтой всех метеорологов.

— Сложно писать об облаках в Антарктиде, когда над нашей страной сегодня снова стоят тучи от взрывов ракет, которыми российские оккупанты бьют по мирным украинским городам. Но мечта, наука, красота, гармония – это тоже те ценности, которые защищают наши воины сейчас, — говорится в Facebook Национального антарктического научного центра.

Мечта всех метеорологов: полярники показали перламутровые облака над Антарктидой / 4 images

Метеоролог Анжелика Ганчук говорит, что перламутровые облака формируются на высоте 15-30 км.

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— Когда у земли воздушный поток встречает препятствие в виде гор, образуется волна, что на подветренной стороне горы способствует выносу влаги от земли на большие высоты, в лишенную других облаков стратосферу. Там при низких температурах и больших скоростях ветра влага может существовать только в виде мельчайших капелек переохлажденной воды и кристалликов льда, — рассказала она.

Благодаря этому возникает перламутровая красота облаков. Во время заката свет отражается от этих кристалликов в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации, который и “красит” их в разные цвета.

Фото: Национальный антарктический научный центр