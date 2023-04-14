С 15 по 29 апреля Землю накроют метеорные дожди Лириды. Космическое явление ожидается в средине весны, и за ним можно будет понаблюдать — достаточно взглянуть на ночное небо без облаков.

Самое время узнать, что такое метеоритный дождь Лириды, когда он будет и как за ним наблюдать.

Что такое метеоритный дождь Лириды

Это ежегодный поток метеоритов, который каждый раз приходится на апрель. Визуально кажется, что эти космические объекты вылетают из созвездия Лиры, из-за чего событие получило такое название.

Впервые о регулярности потока стало известно еще в 1830-х годах — рекордное количество метеоритов в небе над Землей фиксировали в 1982 — тогда падало аж 90 космических тел в час.

Когда будет метеоритный дождь Лириды 2023

Традиционно, он приходится на апрель — в этом году его ожидают с 15 по 29 число. Пик приходится на 21 число — тогда количество метеоритов в небе будет достигать до 18 в час. Метеориты будут двигаться со скоростью 47 км/с.

Как увидеть метеоритный дождь Лириды 2023

За потоком метеоритов лучше всего наблюдать в темное время суток. Лучше всего найти место вдали уличного освещения. Рекомендуется стать лицом на восток и смотреть вверх. Через 30 минут пребывания в темноте глаза адаптируются, и можно будет понаблюдать за метеорами. Зрелище длится аж до рассвета.

Впрочем, изучать космос можно не только из Земли. Недавно в NASA выбрали четырех участников первой лунной миссии. Запланированный полет ожидается уже в 2024 году. Правда, в этот раз космонавты облетят спутник и вернутся домой.