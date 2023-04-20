Вночі з 19 на 20 квітня жителі столиці та Київської області могли спостерігати загадкові два спалахи, після яких пролунав гуркіт. Один із найімовірніших варіантів – це був болід. Щоправда, досі остаточно не було встановлено, що це було. Саме час згадати про найвідоміші випадки падіння боліда на Землю.

Що таке болід – багато хто в мережі задається питанням. Це яскраво-червоний метеор, який має вигляд вогняної кулі. Саме це і зняли очевидці під час інциденту. Космічне тіло нагрівається внаслідок тертя в атмосфері, адже швидкість падіння дуже висока. Щільність повітря загальмовує метеор, створюючи навколо нього світну оболонку з газів. Під час падіння також можна почути звук, схожий на грім – саме це й чули жителі Києва та столиці 19 квітня.

Відомі боліди, які падали на Землю

Одне із перших таких космічних тіл, які вдалося задокументувати, пролетіло над Лондоном 1718 року. Тоді очевидці заявили, що болід сяяв як Сонце.

У 1908 році сталося падіння Тунгуського метеорита в Іркутській області РФ. Щоправда, зіткнення із землею так і не відбулося – болід вибухнув у повітрі.

У 1941 році спостерігали за Катавським болідом, який пролетів над Челябінськом. Щоправда, вивчити його не було можливості через війну.

Уже 2002 року вдалося зафіксувати падіння Вітімського боліда в Іркутській області. У результаті інциденту було повалено ліси на 60 кв.км.

У 2013 році над Уралом стався вибух метеорита розмірами в 17 м і вагою в 10 тис. т. Він вибухнув у повітрі, і його невеликі шматки впали на землю.

На території України ще не спостерігалося падіння подібних болідів – принаймні, згадок про це немає.

Нагадаємо, що таке явище має логічне пояснення – щороку у квітні Землю накривають метеорні дощі Ліриди. У 2023 році це відбувається з 15 по 29 квітня, а пік припадає на 21 квітня.