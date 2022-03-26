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В Telegram создали чат-бот для проверки фейковых новостей и российских “вбросов”

26 марта 2022, 05:02
Юля Захарченко редактор ленты
В Telegram создали чат-бот для проверки фейковых новостей и российских “вбросов”
Источник: Depositphotos

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины порекомендовали новый фактчек-бот Проверка, с помощью которого можно различить фейковые новости в социальных сетях или российские “вбросы”, направленные на борьбу с Украиной.

– Это бот-спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды РФ. Он поможет различить фейковые новости в соцсетях, политике и российских СМИ, направленные на борьбу с Украиной, — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Распознать фейки с помощью Telegram-бота Проверка очень легко. Необходимо отправить информацию, которую вы хотите проверить на правдивость.

Ссылки, посты или фото сразу видит команда, умеющая быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта.

В течение нескольких минут вам ответят, правда ли это. Команда может рассмотреть:

  • сообщения в социальных сетях;
  • ссылки на новости;
  • медиафайлы или фото.

Специалисты (журналисты, медиа-волонтеры и общественные активисты) проверят контент вручную с помощью определенных алгоритмов и сообщат о результатах проверки. В чат-боте можно просмотреть актуальные фейки, которые распространяют российские наемники.

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Теги
Telegram , Фейк , Фейкові новини
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