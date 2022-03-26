В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины порекомендовали новый фактчек-бот Проверка, с помощью которого можно различить фейковые новости в социальных сетях или российские “вбросы”, направленные на борьбу с Украиной.

– Это бот-спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды РФ. Он поможет различить фейковые новости в соцсетях, политике и российских СМИ, направленные на борьбу с Украиной, — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Распознать фейки с помощью Telegram-бота Проверка очень легко. Необходимо отправить информацию, которую вы хотите проверить на правдивость.

Ссылки, посты или фото сразу видит команда, умеющая быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта.

В течение нескольких минут вам ответят, правда ли это. Команда может рассмотреть:

сообщения в социальных сетях;

ссылки на новости;

медиафайлы или фото.

Специалисты (журналисты, медиа-волонтеры и общественные активисты) проверят контент вручную с помощью определенных алгоритмов и сообщат о результатах проверки. В чат-боте можно просмотреть актуальные фейки, которые распространяют российские наемники.