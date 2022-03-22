На фоне полномасштабного вторжения России в Украину многие компании пошли на помощь жителям нашей страны. Некоторые предоставляют свои услуги с огромной скидкой, или вовсе сделали их бесплатными.

Это касается книг, связи, здоровья, изучения языков, и даже работы.

Так, издание Фоліо продает свои электронные книги за 1 грн, а Yakaboo и вовсе открыл доступ к книгам — это также касается и товара в аудиоформате.

Старий Лев позаботился о детях — книжки для юной аудитории доступны бесплатно, а Pocketbook разрешил скачать электронные экземпляры на 200 грн без необходимой оплаты.

Популярный сервис Skype снял плату за международные звонки, а Lifecell предоставил всем пользователям 5 Гб и 30 минут на все мобильные и стационарные номера в Украине. К этому еще добавили 2 Гб на мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и Signal.

Киевстар отменил отключения домашнего интернета в случае непополнения счета.

Vodafone также насчитывает бесплатные Гб и минуты для звонков тем пользователям, которые не могут пополнить счет.

Крупные сервисы Megogo, Oll TV и Divan TV сделали бесплатный доступ для украинских телеканалов.

Что касается здоровья, компания VOS предоставила доступ к премиум-подписке — с ее помощью можно пообщаться с психологом.

Приложения для медитации и йоги BetterMe Mental Health, DownDog и Meditopia также сделали исключение для украинцев.

Сервис Doctor Online даст пользователям Украины доступ к консультации с врачами.

Viveo также активно привлекает врачей для бесплатной консультации наших людей.

Приложение для женщин Flo сделало бесплатную премиум-подписку.

Сервисы для изучения языков также протянули руку помощи — Drops предоставляет премиум на год, а Lingokids для детей и вовсе отменил плату за подписку.

VPN-сервисы TunelBear, WindScribe и MacPaw предоставили бесплатные Гб для украинцев.

Adobe предоставит 2-3 месяца свои услуги без покупки и подписки на товары, если вы активный пользователь их сервисов.

Корпоративный мессенджер Slack дают бесплатно премиум на 3 месяца.