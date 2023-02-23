Американская бизнесвумен Кайли Дженнер больше не самая популярная женщина в Instagram. Ее обогнала певица и актриса Селена Гомес.

По состоянию на 14:00 23 февраля, у Кайли 380 378 897 подписчиков, у Селены — 381 181 130. Примечательно то, что у первой цифра продолжает падать, а у второй — не прекращает рости.

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Однако стоит отметить, что Гомес не ведет свой профиль самостоятельно, поскольку удалила Instagram с телефона. До этого на протяжении многих лет она делилась с поклонниками своими мыслями, но позже решила отказаться от соцсетей.

— Люди могут называть меня уродливой или глупой… Они пишут такие подлые слова… Я бы постоянно плакала. У меня постоянно было беспокойство… Я больше не могла. Это была пустая трата моего времени, — делилась однажды Селена.

Она также объяснила, что единственное приложение для соцсетей, которое у нее есть на телефоне — это TikTok, поскольку она находит его немного менее враждебным.

— В социальных сетях есть замечательные вещи: общение с поклонниками, видение того, как они счастливы и взволнованы, их истории. Я начала это фильтровать. Я создала систему: все, что я делаю, я отправляю своему помощнику, который публикует посты, — объяснила Гомес.

Наряду с Селеной и Кайли, среди самых популярных женщин-знаменитостей в Instagram — Ариана Гранде, Ким Кардашьян и Бейонсе.