Компания Rocket Lab впервые словила первую ступень ракеты вертолетом в воздухе. Космический аппарат пришлось сбросить в воду, но ракета осталась целой и невредимой.

Запуск ракеты состоялся на ночь 3 мая — полет реализовали в рамках миссии Туда и обратно. Задание успешно выполнено — после запуска, ракета вывела на орбиту 34 спутника, а затем начала падать на Землю. Парашюты снизили скорость космического аппарата, и на высоте 2 км ее обнаружил пилот модифицированного грузового вертолета Sikorsky S-92.

Схватить часть ракеты удалось с помощью специального крюка. Однако пилот сообщил о больших нагрузках — с таким во время испытаний летчик не сталкивался. В связи с этим было принято решение отцепить ракету — она свалилась в воду.

В компании добавили, что летательный аппарат в отличном состоянии — погружение в воду можно назвать мягким. Пока неясно, возможно ли ее использовать повторно после падения.

Желание использовать ракеты несколько раз — не новинка для мира ракетостроения. Аналогично делает и компания Илона Маска SpaceX — ее ракеты Falcon 9 по несколько раз отправляют спутники в космос и ценный груз на МКС. Это стало реальным благодаря специальной посадочной станции, которая расположена на воде и самостоятельно рассчитывает точку приземления ракеты передвигаясь в нужную зону.