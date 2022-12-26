Научили дрон искать мины и запустили знания в космос: чем украинские дети-ученые поразили мир в 2022 году

Полномасштабная война нанесла невероятный удар по системе украинского образования, уверены специалисты, впрочем, это не уничтожило ее. Несмотря на разрушенные школы, вынужденную эмиграцию детей и учителей, в 2022 году юные украинцы поражали своими победами, в частности в мире науки.

Вместе с Малой академией наук, чьими подопечными являются авторы самых престижных разработок, мы расскажем о триумфальных моментах молодого поколения наших юных ученых во время войны.

Лучший студент мира – 17-летний Игорь Клименко

Global Student Prize — это награда для студентов старше 16 лет, которую основала организация Chegg.org в партнерстве с Varkey Foundation. Премию ввели, чтобы освещать усилия студентов, которые меняют мир. В 2022 году таким инициатором изменения мира стал Игорь Клименко — воспитанник Малой академии наук, а ныне студент физико-математического факультета НТУУ КПИ имени Игоря Сикорского.

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Еще с детства парень искал себя в танцах, музыке, рисовании, но больше всего его увлекла робототехника.

– Уже с началом войны в 2014 году я был полностью увлечен робототехникой: ходил на кружки, генерировал идеи, мастерил что-то дома. Когда узнал об ужасных последствиях боевых действий, захотел быть полезным государству и совмещать это с любимым делом. Так начался мой путь работы над дроном-миноискателем, — рассказывает Игорь.

Парень разработал и запатентовал первый в мире дрон-миноискатель, позволяющий минимизировать человеческий фактор в поиске мин. В апреле он присоединился к программе UF, бизнес-инкубатора МАН, Startup Beginner, чтобы усовершенствовать свой прототип коптера-миноискателя, и стал одним из лучших выпускников.

В июне Игорь начал обучение уже на взрослой программе UF — Empowering Future Entrepreneurial Ukraine и получил стипендию €5 тыс. от финской инвестиционной компании Ministry of Good Spirit для мотивации и дальнейшей работы над дроном.

– Сам для себя я вывел такой принцип: пользуйся каждой подвергающейся возможностью. Именно поэтому я участвую во всех конкурсах, подаю заявки везде, где только можно, и практически не отклоняю предложений, касающихся возможностей рассказать о себе и попробовать свои силы, — делится Игорь.

Так Игорь дошел и до мирового признания и победы на Global Student Prize. Он получил $100 тыс. стипендии, большую часть которой планирует вложить в развитие своего стартапа. Парень, вошедший в список 100 лучших студентов мира, хочет начать массовое производство своего изобретения, привлечь как можно больше компаний и организаций, чтобы инвестировать в готовый продукт и распространять его на помощь Украине.

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Одесские и харьковские школьники отправили собственные мини-лаборатории в космос

С 2010 года в мире существует программа школьных космических экспериментов – SSEP. Эта инициатива была введена для того, чтобы дети из десятков стран могли проектировать и предлагать реальные эксперименты с микрогравитацией.

В этом году победителями стали воспитанники Ришельевского научного лицея Одессы и гимназии №47 Харькова, разрушенной российским снарядом. Впечатляет, что, несмотря на войну и разрушение, участники не бросили проект. Обе команды прибыли в США, чтобы приступить к исследованиям и запустить разработки на Международную космическую станцию на корабле SpaceX Dragon. Дети посетили команду NASA и наблюдали за отлетом ракеты на мысе Канаверал, с которого запускали все миссии Аполлона на Луну.

Команда Ришельевского научного лицея состояла из учащихся 8-го класса Андрея Гриба, Никиты Скрипника и научной руководительницы Анастасии Маслечко. Они представляли работу под названием Влияние микрогравитации на калий(III) гексацианоферат. Это важный проект, ведь существование человека вне Земли требует решения многих технологических задач, в частности выращивания кристаллов.

– Основная цель проекта — проверить, как гравитация влияет на рост таких кристаллов и смогут ли они вырасти большимим в условиях микрогравитации, чем в земных. Практическая польза результатов – что кристаллы соли, которую мы выбрали, обладают хорошими окислительными свойствами – их можно использовать, например, как окислитель в ракетных двигателях, – рассказывает Никита Скрипник.

А вот ученики 11-го класса София Давыдова, Михаил Гаркавец, Елизавета Садчикова, Владислав Волков и научный руководитель Андрей Самойлов представляли Харьковскую гимназию №47. Команда работала над проектом отверждения стоматологических материалов в условиях микрогравитации.

– Стоматология астронавтам очень нужна: из-за того, что они могут есть только мягкую и жидкую пищу, их зубы не выполняют функцию жевания и становятся хрупкими. Возникает необходимость их лечить. Уже известны ситуации, когда астронавтам приходилось самостоятельно устанавливать пломбы на МКС.

В современной стоматологии используют в основном фотополимерные материалы, а на космической станции могут возникнуть проблемы. Дело в том, что ультрафиолетовые лампы, которые требуются стоматологам, нельзя использовать на станции из-за риска пожара. Поэтому для нас стало важно исследовать эту тему, чтобы в будущем была возможность осуществлять пломбирование в космосе, – объясняет смысл работы София Давыдова.

Победы на Международной выставке изобретений в Хорватии INOVA

INOVA — международная выставка изобретений, которая проходит с 1971 года и дает научным работникам со всего мира возможность представить проекты в секциях строительства, электроники, медицины, окружающей среды, безопасности, спорта, социальных инноваций и многих других. В этом году на конкурсе Украину представляли 40 изобретателей, получивших золотые медали и специальные награды за храбрость.

Одна из победительниц, украинская школьница Илона Тилевна, создала программное обеспечение, которое поможет застройщикам проектировать жилые районы в соответствии со строительными нормами. С разработкой она завоевала золотую награду на инновационном шоу.

– Программа решает три типа задач. Во-первых, помогает оптимально размещать дома на определенной территории с учетом строительных норм. Во-вторых, упрощает проектирование soft-инфраструктуры: школ, садов, супермаркетов и т. д. И в третьих, облегчает разработку транспортной сети и пешеходных переходов, – рассказывает девушка.

Другой участник, Михаил Шиндер, получил золотую награду за разработку приложения, призванного обучать программированию школьников. По его словам, разработка переводит блоки в программный код и наоборот. Таким образом, ученик или ученица имеют возможность видеть свою программу одновременно двумя способами — блоками и как текст — и лучше понимать, как происходят все процессы. Именно возможность преобразовывать код в блоки отличает его приложение от многих аналогов.

Еще один победитель, Олег Иванкив, получил награду за создание портативной зарядной смартстанции, объединяющей все новейшие технологии зарядных устройств и преодолевающей ограничения популярных на рынке аналогов.

– Главное отличие моей смартстанции от других — она модулярна (может разлагаться на части — Ред.), поэтому ее функционал достаточно широк. Например, можно отключить аккумулятор и получить обычный компактный пауэербанк с USB-портом. Если же нужно зарядить много устройств, достаточно подключить аккумулятор назад и пользоваться полноценной зарядной станцией с 3 USB-портами с технологией Quick Charge и двумя панелями для беспроводной зарядки, — отмечает парень.

Украинские подростки победили на Международном конкурсе инноваций PRIX EIFFEL в Париже

PRIX EIFFEL — одно из главных мировых мероприятий в честь Гюстава Эйфеля. На соревновании ученые со всего мира представляют свои разработки в отраслях индустрии, биотехнологий, образования, транспорта, IТ, медицины и других. Украина в PRIX EIFFEL принимала участие во второй раз — в этом году свои идеи представили три участника, которые получили за них одну серебряную и две бронзовые награды.

Одна из победительниц, Ольга Воляник, разработала комплексный метод оценки пользовательского опыта и получила с проектом бронзовую награду.

– Я создала собственный комплексный метод, оценивающий опыт пользователей веб-сервисов. Для этого я использовала принцип нечеткой логики – это такой вид логики, когда для описания числовых значений используют слова. Затем на основе лингвистических данных принимают решения, – рассказывает девушка.

Еще один участник, Алексей Бакланов, завоевал бронзу за разработку игры, обучающей пользователей информационной безопасности и борьбе с компьютерными вирусами.

– Я разработал компьютерную игру Борьба с компьютерными вирусами, которая знакомит пользователей с важностью кибербезопасности и инфогигиены (принципов безопасного пользования интернетом и потребления информации в сети), а также обучает противодействию вирусам. Создал эту игру с помощью игрового двигателя Unity с написанием кода на C#. В разработке я объединил простой 2D-платформер и интерактивное обезвреживание компьютерного вируса, — говорит он.

Юные украинцы покорили международную ярмарку науки в Турции Buca IMSEF

Buca IMSEF — это международная ярмарка науки, энергетики, инженерии и музыки для старшеклассников, на которой подростки из разных уголков мира создают научные и технические исследования, диджитализируют и роботизируют мир через инновации. В этом году украинская делегация во второй раз приняла участие в соревновании.

Один из победителей украинской команды — Назар Олейник. Молодой человек исследовал уровень загрязненности воздуха в городах Полтавской области. Со своим проектом завоевал золото и специальную награду на Buca IMSEF — возможность опубликовать работу в журнале.

МАНовец работал над проектом более трех лет. Чтобы сделать его более практичным, установил в Полтаве станции для мониторинга качества воздуха — сегодня уже 6 по разным адресам — именно с помощью них собирает информацию. К слову, устройства парень разрабатывал самостоятельно и по сей день продолжает их совершенствовать.

Другая победительница, Диана Зазубик, исследовала термоэлектрические свойства материалов. За свой проект она получила серебряную награду.

– Я в своей работе имела целью найти метод синтеза термоэлектрического материала, с помощью которого работает термоэлектрический генератор, чтобы повысить эффективность устройства. По результатам исследования выяснила, что одним из альтернативных способов получения энергии является использование термоэлектрического генератора на основе плюмбум теллурида.

Также на Buca IMSEF победила Анастасия Веретельник, создавшая программу на основе искусственного интеллекта, определяющего свойства сверхпроводников. За свой проект она получила бронзу.

– Я исследовала сверхпроводимость – это довольно актуальная тема во время войны, когда имеем проблемы с электричеством, ведь с помощью проводников производят устройства, передающие энергию. В рамках проекта создала программу на основе машинного обучения, способную прогнозировать температуру перехода веществ и проявлять свойства сверхпроводников.

В Малой академии наук рассказывают: в этом году, несмотря на войну, юные украинцы одержали почти 300 побед на более чем 20 международных конкурсах.

– Кажется, каждый ребенок осознавал личную и коллективную ответственность, они доказывали, что даже при таких условиях мы побеждаем, а главная победа у нас впереди, — делится заместитель директора по управлению стратегическими проектами и международным отношениям Евгений Кудрявец.

Кроме этого, украинскому научному сообществу удалось достичь исключения агрессора – России – как члена многих международных научных ассоциаций, конкурсов и соревнований. И одновременно – поддерживать участие украинских детей в международных конкурсах во время всех месяцев войны.

– Наш международный отдел писал десятки запросов с просьбой сделать для нас исключение и разрешить участвовать в соревнованиях онлайн. Мир приходил в себя от двухлетнего ковида, наконец все начали возвращаться к живому общению, но для наших детей эта возможность все еще оставалась закрытой. Мы всей командой гордимся ими до Луны и обратно. И точно знаем, что с ними будущее Украины в надежных руках. На пороге 2023-го убеждены, что дальше только вперед и вверх, — добавляет руководитель коммуникационного офиса МАН Елена Северенчук.