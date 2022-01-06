Дрон с дефибриллятором спас мужчину с сердечным приступом

Дрон компании Everdrone спас мужчину с помощью дефибриллятора. Всего за три минуты летательный аппарат смог доставить необходимую аппаратуру для оказания неотложной помощи.

Сообщается, что у 71-летнего жителя Швеции случился сердечный приступ во время уборки снега. Его реанимировал врач сразу после того, как дрон доставил необходимое устройство.

Известно, что человеку с сердечным приступом нужно оказать помощь в течение 10 минут. Компания Everdrone ​​позволяет сотрудникам службы экстренной помощи отправить дрон с дефибриллятором в дом пациента еще до прибытия. Мужчине помог врач, который шел утром на работу — он вызвал дрон и спас жизнь.

— Это отличный реальный пример того, как передовая технология дронов Everdrone, полностью интегрированная с системой экстренной диспетчеризации, может минимизировать время для оказания неотложной помощи, — заявил генеральный директор Everdrone Матс Сэлльстрем.

За четыре месяца тестирования системы служба получила сообщения о 14 случаях с сердечными приступами. В 12 из них на помощь отправили дронов — из них только один не смог доставить аппаратуру. Семь из 11 дефибрилляторов были доставлены до приезда скорой помощи.

По данным Everdrone, в Европе около 275 тыс. пациентов ежегодно страдают от остановки сердца, причем примерно 70% этих остановок происходят в частных домах без дефибриллятора. Выживаемость составляет около 10%.