Миллионы украинцев активно пользуются смартфонами — читают новости, поддерживают контакт с близкими или даже работают. Использование сети — это всегда риск, и очень легко можно стать мишенью хакеров.

Так, очень легко скачать файл с подозрительного сайта, или же открыть спам, в котором прятался документ с вирусом. Сам вредоносный код может незаметно проникнуть в смартфон и украсть личные данные, фото, переписки, и даже пароли к банковским карточкам. В таких случаях нужно действовать быстро.

Можно ли самостоятельно удалить вирусы со смартфона — далее в материале.

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В Госспецсвязи уверяют, что это возможно. В первую очередь, нужно перевести смартфон в режим полета, или же просто отключить передачу интернет-трафика. Если есть на смартфоне встроенный антивирус, то с его помощью стоит проверить защиту. Его зачастую можно найти в Настройках, перейдя по строке Обслуживание устройство и выбрав категорию Защита устройства. При открытии запустится сканер, если он есть.

Если антивируса в смартфоне нет — нужно его скачать. Главное — не пользоваться российскими программами, так как приложение может само сканировать личные файлы и потенциально их украсть.

Также можно просканировать систему смартфона с помощью компьютера — для этого нужно подключить его через USB-шнук и на ПК запустить проверку подключенных устройств.

Самый надежный и простой способ — сбросить настройки на заводские. Однако, в этом случае все данные будут удалены.

Сделать это можно с помощью простой инструкции:

В Настройках нажмите на Общее управление;

После этого выберите строку Сброс до заводских настроек и подтвердите выбор.

Впрочем, злоумышленники с каждым днем придумывают все более сложные схемы, чтобы выманить информацию у жертвы. Эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев рассказал Фактам ICTV, как уберечь себя от мошенничества с банковскими картами.