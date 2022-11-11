Космический телескоп NASA Джеймса Уэбба и ракета Space Launch System (SLS) признали изобретениями года по версии журнала Time.

В космическом агентстве уже отреагировали на достойную награду за уникальные разработки.

— Мы спроектировали телескоп Уэбба, чтобы увидеть первые огни, которые зажглись в нашей Вселенной. Когда я увидел первые опубликованные изображения, я был поражен трепетом, — заявил системный инженер NASA Майк Мензель.

Так, телескоп получил первое место в категории Дизайн.

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Также журнал Time наградил агентство за ракету SLS, которую запустят во время первого летного испытания миссии Artemis I. Аппарат без экипажа должен облететь Луну и вернуться на Землю целым и невредимым. Это позволит нам всем сделать огромным шаг к колонизации спутника. Ракета получила победу в категории Экспериментальное.

— Мы продемонстрируем возможности ракеты Space Launch System Moon, крупнейшей ракеты, построенной NASA со времен Saturn V, — заявил руководитель программы SLS Джон Ханикатт.

Впрочем, в космосе человечество ждет не только новые открытия, но и опасности — недавно космонавты МКС чуть не столкнулись с российским мусором. Все из-за обломков спутника РФ, которые кружат по орбите. Теперь траектория полета станции и останков аппарата пересеклись.