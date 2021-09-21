У 2023 році космічний апарат NASA Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) приземлиться на Південному полюсі Місяця. Новий ровер від космічного агентства допоможе вченим створити карту поверхні, а також приступити до пошуків води та інших ресурсів.

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NASA вдалося візуалізувати подорож апарату на таємну сторону супутника Землі.

Апарат VIPER вирушить підкорювати Місяць на ракеті компанії SpaceX – Falcon-Heavy. Місяцехід вивчатиме одну з найхолодніших областей у сонячній системі. Поки даних про таємну сторону Місяця мало — її раніше не досліджували належним чином. Вчені отримували малу частину інформації за допомогою запущених зондів, які на відстані намагалися дослідити поверхню Місяця.

За даними астрономів NASA, поблизу полюсів Місяця розташовані лід та інші потенційні ресурси. Агентство обрало саме західний край кратера Нобіле для розташування місяцеходу через близько розміщені місця, які мають наукову цінність.

Кратер Нобіле утворився в результаті зіткнення з іншим меншим небесним тілом і майже постійно покритий тінями — вчені впевнені, що на поверхні кратера може бути лід.

Нагадаємо, що NASA вивчає й інші космічні тіла — йдеться про Марс, на якому просто зараз працює ровер Perseverance. На початку вересня марсоходу вдалося зібрати зразки зі скелі, розміщеної на поверхні Червоної планети.