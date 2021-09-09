Космическое агентство NASA представило ролик с полетом на астероид Psyche 16 с залежами золота. Познавательное видео ученые опубликовали в YouTube.

Космическое тело Psyche 16 вращается вокруг Солнца на расстоянии в 600 млн км от Земли. Интерес к астероиду огромный — его стоимость оценивают в $700 квинтиллионов. Судя по видео, сотрудники NASA не скупились на анимацию — качество ролика на это намекает.

Известно, что агентство планирует отправить к астероиду зонд Psyche в 2022 году. Космический аппарат доберется до Psyche 16 только в 2026 году, если расчеты траекторий будут верны. Там он сможет изучить поверхность на наличие золота и других ископаемых, которых на Земле с каждым годом остается все меньше.

Ученые надеются, что на астероиде находятся огромные залежи полезных металлов, которые пригодятся на Земле. Также астрономы не исключают тот факт, что металлическое космическое тело может оказаться ядром погибшей планеты.

Эксперты NASA сейчас занимаются не только созданием качественных анимаций — роверу Perseverance впервые удалось добыть образцы скалы из поверхности Марса. В будущем, этот космический аппарат вернется на Землю, где ученые смогут более подробно изучить кусочек Красной планеты.