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Perseverance от NASA добыл первый образец грунта Марса

3 сентября, 10:17 Микола Олефіренко
Perseverance от NASA добыл первый образец грунта Марса

Марсоходу NASA Perseverance впервые удалось добыть образцы с поверхности Марса. Ровер сделал это со второй попытки. Об этом сообщило NASA в Twitter.

Чтобы собрать образец, Perseverance пришлось сверлить скалу. Эту долгожданную операцию со сбором камней назвали Rochette. Однако ученые заявили, что им нужно гораздо больше данных, чтобы назвать операцию успешной.

Эти образцы отправятся на Землю для более детального изучения экспертами.

— У нас появился первый образец камня, и это феноменальное достижение, — заявила в четверг менеджер проекта Perseverance Дженнифер Троспер.

После первой неудачной попытки Perseverance проехал 455 метров к новому месту — гребню, получившему название Цитадель. По словам представителей NASA, в этом месте камни достаточно твердые для бурения. Сам процесс осуществлялся с помощью роботизированной двухметровой руки, на конце которой расположилось сверло.

В NASA сообщили, что фотографии с образцами плохого качества из-за недостаточной освещенности, и для получения детальной информации необходимо дождаться новых снимков.

Новые фото будут сделаны 3 сентября, и доберутся до Земли только 4 сентября.

Напомним, что в начале августа Perseverance не смог добыть необходимые образцы породы, потому что они просто бесследно исчезли во время бурения. Известно, что агентство потратило на эту миссию девять лет и $2 млрд.

Источник: NASA

Фото: NASA

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NASA , Марс
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