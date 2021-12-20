NASA вдалося записати звуки атмосфери супутника Юпітера

Космічний зонд Juno від NASA записав звуки атмосфери супутника Юпітера – Ганімеди.

Відомо, що дані збирали ще влітку – 7 червня 2021 року. Зонд Juno перед польотом у космос оснастили спеціальним пристроєм — він фіксує активність магнітних та електричних радіохвиль, що походять з магнітосфери Юпітера.

Відомо, що Juno пролетів біля Ганімеди вперше за понад 20 років.

– Можливо, зміна частоти після максимального зближення пов’язана з пересуванням з нічного боку супутника на денний, — сказав дослідник з розшифрування хвиль Вільям Курт з Університету Айови в Айова-Сіті.

Для зонда NASA це вже 34 політ навколо Юпітера за місію — космічний корабель перебував у межах 1 038 км від поверхні супутника і рухався зі швидкістю 67 тис. км/год.

Завдяки Juno вченим NASA також вдалося скласти докладну геомагнітну карту Юпітера. За останніх 5 років космічної місії астрономам вдалося помітити аномалію магнітного поля газового гіганта — воно змінилося.

Нагадаємо, що в грудні інший зонд NASA Parker Solar Probe вперше торкнувся Сонця. Це єдиний космічний апарат, який зміг наблизитись до нашої зірки так близько.

Крім максимального наближення, зонду вдалося зробити кілька знімків з атмосфери — це допоможе вченим дізнатися більше про існування Сонця.