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Космос

Ученые обнаружили на Марсе значительные залежи воды

16 декабря 2021, 19:46
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Ученые обнаружили на Марсе значительные залежи воды

Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter миссии ЭкзоМарс обнаружил на Марсе значительные залежи льда. Миссия работает под патронатом Европейского космического агентства и Роскосмоса.

Залежи льда нашли в обширной системе каньонов Марса – Долине Маринер.

Воду аппарат обнаружил с помощью FREND, отражающего наличие водорода в верхнем слое марсианского грунта.

В общем, вода на Марсе существует в форме льда и залегает в полярных регионах планеты.

А вот вблизи экватора лед не обнаруживают. Там не такие низкие температуры.

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Поиском воды в приповерхностных слоях почвы (в виде льда, покрывающего частицы пыли в почве или скопившейся в минералах) в низших широтах занимались различные космические миссии, в частности, Марс Экспресс Европейского космического агентства.

Такие исследования проводятся только на поверхности планеты, а вот глубже пока не удавалось проникнуть.

— Мы можем посмотреть на глубину до одного метра под слоем пыли и увидеть, что на самом деле происходит под поверхностью Марса, и, что особенно важно, найти богатые водой оазы, которые нельзя было обнаружить с помощью предыдущих инструментов, — рассказал ведущий автор нового исследования Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН.

Митрофанов работает с нейтронным телескопом FREND.

— FREND обнаружил область с необычайно большим количеством водорода в колоссальной системе каньона Долины Маринер: если предположить, что наблюдаемый водород связан с молекулами воды, до 40% околоповерхностного материала в этой области, вероятно, является водой, — отметил ученый.

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Колонизация Марса
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