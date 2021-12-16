Ученые обнаружили на Марсе значительные залежи воды

Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter миссии ЭкзоМарс обнаружил на Марсе значительные залежи льда. Миссия работает под патронатом Европейского космического агентства и Роскосмоса.

Залежи льда нашли в обширной системе каньонов Марса – Долине Маринер.

Воду аппарат обнаружил с помощью FREND, отражающего наличие водорода в верхнем слое марсианского грунта.

В общем, вода на Марсе существует в форме льда и залегает в полярных регионах планеты.

А вот вблизи экватора лед не обнаруживают. Там не такие низкие температуры.

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Поиском воды в приповерхностных слоях почвы (в виде льда, покрывающего частицы пыли в почве или скопившейся в минералах) в низших широтах занимались различные космические миссии, в частности, Марс Экспресс Европейского космического агентства.

Такие исследования проводятся только на поверхности планеты, а вот глубже пока не удавалось проникнуть.

— Мы можем посмотреть на глубину до одного метра под слоем пыли и увидеть, что на самом деле происходит под поверхностью Марса, и, что особенно важно, найти богатые водой оазы, которые нельзя было обнаружить с помощью предыдущих инструментов, — рассказал ведущий автор нового исследования Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН.

Митрофанов работает с нейтронным телескопом FREND.

— FREND обнаружил область с необычайно большим количеством водорода в колоссальной системе каньона Долины Маринер: если предположить, что наблюдаемый водород связан с молекулами воды, до 40% околоповерхностного материала в этой области, вероятно, является водой, — отметил ученый.